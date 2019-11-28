Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Maltepe'de ağaca tırmanan kediye kemerle vurarak indirip köpeğe parçalattıkları gerekçesi ile dün gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 çocuktan 2’si hakkında "tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan 500'er lira adli para cezası uygulandı.

İNSTAGRAM'A KOYUP ÜNLÜ OLACAKMIŞ

Gözaltına alınan 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Kediyi saldırgan köpeklerden kaçırmak için ağaçtan indirmeye çalıştıklarını öne süren S.D.'nin, köpeğin tasması ile kedinin kaçması için ağaca doğru vurduklarını söylediği kaydedildi. Köpeğin kendi bacağını da ısırdığını anlatan S.D., "M.A. da video çekimi yapıyordu. 'Niye çekim yapıyorsun' diye sorduğumda, 'İnstagram'a atıp ünlü olacağım' dedi. Ben köpeklerin ilk defa zıpladığını gördüğüm için çekim yaptım, kediyi parçalayacaklarını bilmiyordum. Suç işlemek gibi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi.

'KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK' SAVUNMASI

Savcılık sorgusunda olay günü S.D. ile köpekleri dolaştırmaya çıktıklarını söyleyen M.A., köpeklerin ağaca doğru zıpladığını görünce video çekmeye başladığını söylediği belirtildi. Suç işlemediğini savunan S.D.'nin kediyi kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığını söylediği öğrenildi.

İKİ ÇOCUĞA İDARİ PACA ÇEZASI

Her iki şüpheliye savcılık tarafından, "tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakmak" suçundan 500'er lira adli para cezası uygulandı. Olaya karıştığı iddia edilen bir diğer çocuk ise olay yerinde olmadığı anlaşıldığından hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Korkunç olayın ardından köpekler hayvan barınağına teslim edilmişti.