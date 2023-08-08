Vakalar giderek artıyor! İşte yeni varyant Eris'in belirtileri

Birleşik Krallık'ta vaka artışına yol açan yeni Covid varyantı Eris, bu yaz kötü hava koşulları ve bağışıklığın azalması nedeniyle hastane başvurularının artmasına yol açtı.

Omicron'dan türediği belirtilen Eris veya EG.5.1, ilk olarak 31 Temmuz'da Birleşik Krallık'ta bir varyant olarak sınıflandırıldı; ancak şu anda 10 Covid vakasından birini oluşturuyor. Yeni varyant, yüzde 39,4 ile tüm enfeksiyon vakalarının neredeyse yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra Birleşik Krallık'ta en yaygın ikinci varyant haline geldi.

Birleşik Krallık Covid enfeksiyonlarına ilişkin rakamları tahmin eden The Zoe Health Study'ye göre, Covid vakalarındaki artış, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısının geçen ay neredeyse 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükselmesiyle gerçekleşti.

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30 Temmuz'da sona eren haftaya kadar Respiratory DataMart Sistemi aracılığıyla bildirilen 4 bin 396 solunum örneğinin yüzde 5.4'ü Covid-19 olarak tanımlandı. Bu oran, bir önceki raporda yer alan 4.403 numunenin yüzde 3.7'sine karşılık geliyor.

ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.

Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı. (27 Temmuz 2023 tarihli veriler). Son verilere göre şu anda vakaların yüzde 14,6'sını oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, EG.5.1'i izleme altındaki varyantlar listesine ekledi:

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ

Omicron'un bir türü olan Eris'in ZOE sağlık çalışmasına göre, en yaygın beş belirtisi şöyle:

- Burun akıntısı

- Baş ağrısı

- Yorgunluk (hafif veya şiddetli)

- Hapşırma

- Boğaz ağrısı

UZMANLAR NE DİYOR?

Prof. Dr. Christina Pagel, İngiltere'de Omicron alt varyantları Arcturus ve Eris'in, azalan bağışıklık ve kötü hava koşulları nedeniyle "kesinlikle başka bir dalga başlattığına" inandığını söyledi.

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Pagel, "Son birkaç haftadır yağışlı hava da insanları içeride tutuyor. Bununla birlikte, okulların kapalı olduğu ve insanların yurtdışına seyahat ettiği yaz tatili boyunca varyantın yayılmasının yavaşlama ihtimali var" dedi.

Pagel, "Çocukların okula, yetişkinlerin işe ya da üniversiteye döndüğü ve içeride çok daha fazla zaman geçirmeye başladığımız eylül ayına kadar baskın olması muhtemeldir. Çoğu insanın son aşılarının üzerinden 18 aydan fazla bir süre geçti ve insanların çoğunun son enfeksiyonlarının üzerinden de birkaç ay geçti. Dolayısıyla eylül ayında dalganın daha hızlı büyüdüğünü görebiliriz" açıklamasında bulundu.

Imperial College London'da birinci basamak sağlık hizmetleri ve halk sağlığı bölüm başkanı Profesör Azeem Majeed ise Eris varyantıyla ilgili endişeleri küçümsedi.

Majeed, "İnsanların Covid-19 vakalarındaki son artıştan dolayı gereksiz yere endişelendiklerini düşünmüyorum. Vaka sayıları dalgalanacaktır ve Birleşik Krallık'ta vaka sayısının arttığı dönemler olacaktır" dedi.

Majeed, DSÖ'nün EG.5'i izleme altındaki bir varyant (VUM) olarak belirlediğini ancak endişe verici bir varyant (VOC) olarak belirlemediğini söyledi.