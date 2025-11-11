Vakıf Faktöring halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?
VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş., halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında 225 milyon lot dağıtımında bulunacak. Vakıf Faktoring bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Söz konusu halka arz katılmayı düşünen yatırımcılar, Vakıf Faktöring talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kişi başına düşecek olası lot miktarını ve katılım endeksine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki, "Vakıf Faktöring halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?" İşte Vakıf Faktöring halka arz tarihleri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde yayımladığı bültenle Vakıf Faktöring halka arzını onayladı. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanan şirket, VAKFA sembolü ile işlem görmeye başlayacak. Vakıf Faktöring, belirtilen tarihlerde 14,20 liradan halka arz edilecek. Peki, "Vakıf Faktöring halka arz ne zaman, kaç lot verir? Vakıf Faktöring katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?" İşte detaylar...
VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Vakıf Faktoring 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz edilecek.
VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Vakıf Faktoring halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi.
VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL).
- 250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL).
- 350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL).
- 500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL).
- 700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Vakıf Faktoring’in katılım endeksine uygun değildir.
VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital, Acar, Ahlatçı, Ak Yatıtım, ALB, Alnus, Alternatif, , Ata, Bizim, BTCTürk, Bulls, Burgan, Colendi, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, ICBC, İnfo, İnvestaz, ING, İş Yatırım, Kuveyt Türk, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, PhilipCapital, QNB, Şeker, Tacirler, Tera, Trive, Ünlü, Vakıf, Yapıkredi, Yatrım Finansman, Ziraat.
Sermaye artırımı ve ortaklık pay satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850 milyon liradan 900 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. 225 milyon adet nominal değerli payların satışında, yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcıya ve yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.
Halka arzın 3 milyar 195 milyon lira büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının da yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.