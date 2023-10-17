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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etti - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etti

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Vakıfbank deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:02
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        Vakıfbank deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etti
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

        Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Salas, Bengisu Aygün, Brakocevic, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Gizem Güreşen, Fulden Ural, Efimova, Sude Naz Uzun, Duru Aksu, Ecem Aknam)

        VakıfBank: Ogbogu, Van Aalen, Gabi, Zehra Güneş, Caratasu, İdil Naz Başcan (Ayça Aykaç, Thompson, Cansu Özbay, Frantti, Bahar Akbay)

        Setler: 17-25, 20-25, 25-20, 26-24, 9-15

        Süre: 119 dakika (22, 25, 26, 31, 15)

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