Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak VakıfBank'ta oyunculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız, sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da rutin sağlık kontrolünden geçti. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen sağlık kontrolüne tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz katıldı. Ayrıca oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı. VakıfBank Spor Kulübü olarak koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz."