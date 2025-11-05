Habertürk
        Vakıflar Kanunu'nun ilk 6 maddesi kabul edildi

        Vakıflar Kanunu'nun ilk 6 maddesi kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 00:31 Güncelleme: 05.11.2025 - 00:31
        Vakıflar Kanunu'nun ilk 6 maddesi kabul edildi
        TBMM Genel Kurulu, 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, DEM Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu, '4 Kasım 2016'da HDP'ye yönelik yapılan siyasi operasyonların demokratik siyasette yarattığı tahribatların araştırılması' başlıklı önerisi görüşmelerine geçildi.

        "ARKADAŞLARIMIZ BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ"

        Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, kürsüye eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da görsellerinin bulunduğu dövizle çıktı. Düşünmez, "İçinden geçtiğimiz dönem çok ümit var durumlara gebe bir dönem. Sayın Bahçeli'nin bugün, 'Hukuk yolları artık kararını vermiştir, Demirtaş'ın tahliyesi, Türkiye için hayırlara vesile olacaktır' söyleminden anlaşıldığı üzere, artık bu yargılamanın bütün toplum kesimlerince siyasi bir yargılama olduğu ve bu yargılama sonucu ceza almış arkadaşlarımızın bir an önce tahliyeleri gerekiyor. Hepimizin vicdanında artık Kobani kumpas davası mahkum edilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 Kasım, bu ülkede ne yazık ki hukuksuzlukların diz boyu olduğu, aslında hukuksuz geçen bir günün de resmi adıdır. 4 Kasım'da Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerimize kayyum atandı ve burada yine hukuksuzluğun bir resmi çizilmiş oldu. Kayyum davaları, kayyum yargılamaları da Kobani kumpas davası gibi çöktü" ifadelerini kullandı.

        "UMUT HAKKI HERKESE VERİLMELİDİR"

        Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise önerge üzerine, "Bugün, gerçekten, son dönemde en çok mağduriyet yaşanan husus, adalet konusu. Halen on binlerce covid mağduru, yüz binlerce KHK'lı bu ülkede adalet bekliyor. Tam 10 defa yargı paketi çıktı, 11'incisi konuşuluyor ama hiçbiri derde deva değil maalesef ki milletimizin hiçbir beklentisi yok. Öyle bir adalet dönemi yaşıyoruz ki, 'Umut hakkı' denildiğinde, eğer bunu bir kişiye verirseniz kişiye özel adalet olur. Oysa bir ülkeye barışın gelmesinin yolu umut hakkının herkese verilmesidir; KHK'lılar de covid mağdurları da başka mahkumlar da bir şekilde yararlanmalıdır" diye konuştu.

        "SİZLERİ GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYORUM"

        Önerge üzerine İYİ Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, iktidarın geçmiş yıllarda uyguladığı politikalar ile bugün uygulanan politikalarda çelişkiler bulunduğunu ifade ederek, "İşine gelmeyince, 'Teröristsin, git', işine gelince, 'Canım cicim, gel.' İşine gelmeyince, 'Hapse gir', işine gelince, 'Hapisten çık.' Böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi, böyle bir hukuk düzeni olabilir mi? Bir insana, 'Terörist' demenin ağırlığı ortadayken herkesi terörist ilan edip sonra da bambaşka bir tavır takınmak kabul edilebilir mi? Sizleri artık gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyorum" dedi.

        "AK PARTİ'NİN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLERİM"

        9 yıl önce yapılan operasyonların halen konuşulduğunu ifade eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2016 yılında milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğunu ekledi. Tanrıkulu, "Aradan 9 yıllık zaman geçmiş ve 9 yıl bu parlamentonun üyelerini hapiste tutmuşuz, siyasetçileri hapiste tutmuşuz. Anayasa Mahkemesi kararları var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları var ve sonuçta sizlerin siyasi lideri, o AYM ve AİHM kararlarının uygulanmayacağını söylemiş. Ben bu ağır durum karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcisinin burada bir öz eleştiri yapmasını ve en azından kendi adına, kendi partisi adına burada özür dilemesini beklerim" değerlendirmesinde bulundu.

        "ŞEHİT VE GAZİLERİZİMİN GÖNLÜNÜ HOŞ TUTMAYACAK HİÇBİR FAALİYETİ YAPMAYACAĞIZ"

        AK Parti adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, milletvekili dokunulmazlıklarının nasıl kalkacağına dair bilgi vererek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve Cumhur İttifakı'yla birlikte bir sürece girildi. Şu anda ülkemizde 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz süreç de başlatıldı. Burada amaç terörü sona erdirmek, annelerin ağlamasını durdurmak ve ülkemizde tam anlamıyla bir barışı sağlamaktır. Biraz önce DEM Parti konuşmacısı dedi ki, 'Biz barışı sağlamak için gövdemizi koyacağız.' Buyurun 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile birlikte barışı sağlayalım. Bu aşamada, bu durumdayken, bu işlemler hızlı bir şekilde devam ederken böyle bir önerge verilmiş olmasını anlamak mümkün olmadı maalesef. Kim ne derse desin 'Terörsüz Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştireceğiz ve şunu da özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum ki, şehit ve gazilerimizin gönlünü hoş tutmayacak, hoş gelmeyecek hiçbir faaliyeti yapmayacağız; terörü sona erdireceğiz, bunlara da buradaki bütün milletvekillerimizin katkısını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, önergeyi oylamaya açtı. Önerge oylama sonucunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerini oylarıyla reddedildi.

        GENEL KURUL KAPANDI

        Siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından, 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Görüşmeler sonucunda teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 5 Kasım Çarşamba günü toplamak üzere kapattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

