Valencia Anadolu Efes basketbol maçı için artık geri sayım başlamış durumda. THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu sezon bir ilki başarmak ve üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İşte, Valencia Anadolu Efes basketbol maçı ile ilgili bilgiler...