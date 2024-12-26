Valilikten açıklama geldi! Bugün okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul var mı?
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yurt geneli soğuk havanın etkisi altına girmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Aralık Cuma kar tatili olan iller listesi...
Bugün okullar tatil mi sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Kış aylarının gelişiyle birlikte kar yağışı bazı illerde etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini açıklıyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi illerde okulların tatil olduğunu mercek altına aldı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler tarafından yapılan açıklama sonucunda okullar tatil ediliyor. Kar yağışının hayatı olumsuz etkili olduğu Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, don ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray), Şırnak'ın doğusu (Beytüşşebap ve Uludere) ve Bitlis'in Hizan ilçesinde 27.12.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının, 28.12.2024 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.