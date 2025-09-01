Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya Vallecano: 1 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU (Barcelona Vallecano'ya takıldı) - Futbol Haberleri

        Vallecano: 1 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi ve Katalan devi ilk puan kaybını yaşadı.

        Giriş: 01.09.2025 - 00:59 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:59
        Barcelona Vallecano'ya takıldı!
        İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

        Barcelona'nın golünü 40. dakikada penaltı noktasından Lamine Yamal kaydetti. Rayo Vallecano'nun golünü ise 67. dakikada Franz Perez kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Barcelona ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Rayo Vallecano ise puanını 4'e çıkardı.

        Ligde gelecek hafta Barcelona, Valencia'yı konuk edecek. Vallecano ise Osasuna'ya konuk olacak.

