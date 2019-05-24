TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Van Büyükşehir Belediyespor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Hüsnü Emre Çelimli
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı, Muharrem Öner, Sinan Morgil, Melih Kabasakal, Berat Satılmış, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman (Dk. 46 Halil Çelik),Sefa Durmuş (Dk. 75 Eray Pazar),Şahin Fıstıkcı
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk, Yakup Demir (Dk. 90 Burçak Özkanca),Serdar Cansu, Barış Sağır, Emrah Tacir (Dk. 70 Emre Toptan),Soner Birinci, Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu (Dk. 75 Umut Koray Öz),Butuhan Er
Goller: Dk. 13, Dk. 89 (Penaltıdan) Batuhan Er (Van Büyükşehir Belediyespor),Dk. 76 Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Serdar Cansu, Dk. 67 Güney Tutcuoğlu, Dk. 78 Salih Şenbaş, Dk. 90 Batuhan er (Van Büyükşehir Belediyespor),Dk. 38 Muharrem Öner, Dk. 67 Halil Çelik, Dk. 79 Özgün Ali Köklü (Yedek kulübesinde),Dk. 86 Mehmet Doğan (Esenler Erokspor)
KUPAYI ALDILAR
TFF 3. Lig 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.
Van Büyükşehir Belediyespor'un play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Eryaman Stadı'nda kupa töreni için platform kuruldu.
Van ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta verdi.
Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ve futbolcular, kupayla tribünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.
Öte yandan, maçın ardından yaşanan sevinç sırasında Van kulübünün yöneticisi Mehmet Biçer rahatsızlandı. Biçer sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.
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