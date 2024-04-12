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        Haberler Gündem Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Van'da iki araç çarpıştı: 13 yaralı

        Van'ın Muradiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 12.04.2024 - 21:08
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        Van'da iki araç çarpıştı: 13 yaralı
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        Muradiye-Çaldıran kara yolu Tansu Mahallesi yakınında Veysel Beyaztaş yönetimindeki hafif ticari araç, "U" dönüşü yapan Feyyaz Zirek yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile her iki araçtaki 11 kişi hafif yaralandı.

        Kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, ardından Muradiye ve Çaldıran'daki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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