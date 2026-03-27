Van'da kamyonette 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, ilçede tespit edilen kamyonette arama yapıldı.

AA'nın haberine göre; aramada 85 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

