Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Van'da kamyonette 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da kamyonette 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette 90 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonette 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, ilçede tespit edilen kamyonette arama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; aramada 85 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        #van
        #haberler
        #Edremit
        #Son dakika haberler
