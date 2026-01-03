Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Van'da kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü

        Van'da kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü

        Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısında çökme meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lunapark'ta korkutan kaza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kent genelinde iki gündür etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçenin Sahilkent Mahallesinde bulunan lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Hasar oluşan yerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarihi Kemah ilçesinde snowboardcular dağdan ilçe merkezine kayarak indi

        Erzincanın tarihi Kemah ilçesinde, kar yağışı sonrası iki kayaksever, dağdan ilçe merkezine snowboard yaparak indi.

        #Erciş lunapark
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!