Van'da kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü
Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısında çökme meydana geldi
Giriş: 03.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:40
Kent genelinde iki gündür etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçenin Sahilkent Mahallesinde bulunan lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Hasar oluşan yerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ