Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Van'da ulaşıma yüzde 17 zam | Son dakika haberleri

        Van'da ulaşım ücretlerine yüzde 17 zam

        Van'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı ile ulaşım ücretlerine yüzde 17 oranında zam yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da ulaşıma yüzde 17 zam
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Van'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla, minibüs ve halk otobüslerinde uygulanan tarifelere yüzde 17 oranında zam yapıldı.

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, artan maliyetlerin şoförleri olumsuz etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

        "Şehir içi ulaşımda çalışan esnafımızın birçoğu artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanıyordu. Akaryakıt fiyatları, yedek parça, bakım, sigorta ve diğer işletme giderleri her geçen gün yükseliyor.

        Geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana Van’da ulaşıma zam yapılmamıştı. Bu süre zarfında tüm giderlerimiz en az iki katına çıktı. Zam talebini Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) geçtiğimiz günlerde sunduk ve yüzde 50’lik bir artış talep ettik.

        UKOME yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 17’lik bir zamma onay verdi. Esnafımız açısından bu oranın yetersiz olduğunu söylemeliyim ama mevcut şartlarda en azından biraz nefes almalarını sağlayacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #van haberleri
        #ulaşıma zam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?