Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Van-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette, Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada; kamyonetin kasasının altına zulalanmış 34 paket halinde toplam 17 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi. İHA'nın haberine göre; elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.K. ve Ş.K. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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