Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van'daki İnci Kefali Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

        Van'daki İnci Kefali Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

        Van'ın Erciş ilçesinde sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe bürünen İnci Kefali Tabiat Parkı, ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da inci kefali göçünü izlemek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan parkta yeşilin tonları, yerini sonbahar renklerine bıraktı.

        2

        Sarı, turuncu ve kızıl tonların hakim olduğu park, fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damat ile vatandaşları ağırlıyor.

        3

        Ailesiyle parka gelen Kübra Nur Demir, parkın sararan doğasını görmek istediklerini söyledi.

        4

        Parkın fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyoya dönüştüğünü belirten Demir, "Sararan ağaçları görmek, akarsuyun sesini duymak insana muhteşem bir huzur veriyor. Burada ailece piknik yaparak huzurlu vakit geçiriyoruz. Sonbaharın gelmesiyle burada kartpostallık görüntüler oluşuyor. Hatıra kalması için fotoğraflar çekiyoruz" dedi.

        5

        Gizem Demir de parka ilk kez geldiğini ifade ederek, "Bu mevsimde balıklar yok ama gerçekten güzel bir ortam var. Sonbahar bizi karşıladı. Hava çok güzel. Sonbaharın o renkleriyle karşılaştık. Çok güzel bir yer" diye konuştu.

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        #İnci Kefali Tabiat Parkı
        #van
        #Erciş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!