Bir iyi niyet kurbanı daha!

Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 5 kişinin koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun Sağlık Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre; Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan karantina altındaki 3’ü Türk toplam 5 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, 3'ü Türk 5 kişinin kontroller sırasında ateşleri yüksek çıktığı için tedbir amaçlı olarak karantinaya alındıklarını vurguladı. Karantina altındaki kişilerin numune sonuçları bugün Ankara'ya gönderilecek. Koronavirüsün tespitinde yerli kitler kullanılacak.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, konunun incelenmesi için Van'a bir ekip gönderdi.