Van Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Van Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Van başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Van Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Van seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Van Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 78.04 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:34 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 80.4 oldu. Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 260.237 oyla yüzde 61.24 - Recep Tayyip Erdoğan: 155.202 oyla yüzde 36.52 - Sinan Oğan: 7.526 oyla yüzde 1.77 - Muharrem İnce: 1.975 oyla yüzde 0.46 oy aldı.



Van 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Van Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 77.72 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:34 itibarıyla yüzde 75.4 oranında açıldı. 2023 Van milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 206.035 oyla yüzde 52.46 - Cumhur İttifakı: 137.553 oyla yüzde 35.03 - Millet İttifakı: 33.749 oyla yüzde 8.59 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.802 oyla yüzde 0.71 - Ata İttifakı: 2.733 oyla yüzde 0.7 aldı. Saat 22:34 itibarıyla 2023 Van milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

