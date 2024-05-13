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        Haberler Yaşam Van Gölü mikrobiyalit tarlasına döndü!

        Van Gölü mikrobiyalit tarlasına döndü!

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi sonucu Van Gölü sahili adeta mikrobiyalit tarlasına döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:10
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        Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van ve Bitlis sınırlarındaki Van Gölü'nde, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle çekilen suyun yeri dolmayınca ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkat çekti.

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        Tatvan İncekaya köyü sahillerinde su çekilmesiyle mikrobiyalitler, ortaya çıktı. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yere sahip.

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        Her geçen gün farklı bölgelerde görülen mikrobiyalitler, özellikte Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde, görüntüsüyle adeta mikrobiyalit tarlalarını andırıyor.

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        Fotoğrafçılar, Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyaliti görüntüledi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel güzellik sunarken, diğer taraftan ise su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi.

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        Bölge halkı gördükleri manzara karşında şaşırdıklarını söylerken, geçen yıl ile bu sene arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.

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        Serkan Sönmez, "Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde suların çekilmesiyle beraber doğal güzellikler oluşmakta. İl dışından gelen turistlerin ilgisini çekmekle beraber burada yaşayan vatandaşları da tedirgin etmektedir.

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        Bunun sebebi Tatvan'da ve çevre ilçelerde hissedilen kuraklık. Van Gölü'nün çok fazla çekilmesi, yerli halkı da tedirgin etmektedir" dedi.

        #Van Gölü kıyılarındaki mikrobiyalitler
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