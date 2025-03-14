Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van Gölü'nün derinliklerinde burç ve duvar kalıntıları tespit edildi

        Van Gölü'nün derinliklerinde burç ve duvar kalıntıları tespit edildi

        Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü'nde yaptığı dalış sırasında Akdamar Adası kıyısında 15 metre derinlikte bulunan burç benzeri yapı ile duvar kalıntıları görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Van Gölü'nün derinliklerinde araştırmalar yapan Ceylan ve ekibi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı dalgıç ekibi, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Van Temsilcisi ve Van Diving Dalış Okulu Eğitmeni Serkan Ok ile Van Gölü'ne dalış yaptı.

        2

        Akdamar Adası ve Altınsaç bölgelerinde yapılan dalışlar sırasında, adanın kıyısında 15 metre derinlikte burç benzeri yapı ile duvar kalıntıları Ceylan ve ekibi tarafından kayıt altına alındı.

        3

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan'ın yaptığı dalış sırasında duvarın üzerinde amfora (antik testi) parçalarına da rastlayan Ceylan, kıyı bölgelerinde oluşan buz tabakasının altından gölü görüntüledi.

        4

        Ceylan, Van Gölü'nün derinliklerindeki sırları araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

        5

        Gölün güzelliklerini turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ceylan, "Zorlu kış koşullarında bile Van Gölü ayrı bir güzel. Van, ülkemizde en çok kar yağışının olduğu bölgelerden biri.

        6

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı dalış timleri ve Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri ile bu kez Akdamar Adası ve Altınsaç bölgelerinde dalışlar gerçekleştirdik. Yüzey suyunun 4-7 derece arasında olduğu dalışlarda yine son derece ilginç kayıtlara ulaştık" dedi.

        7

        Daha önce de Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri, kale kalıntılarını ve bazı yapı gruplarını görüntülediklerini anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

        8

        "Akdamar Adası'nın kıyısında yaklaşık 15 metre derinlikte burç benzeri bir antik yapıyı kayıt altında aldık. Hiç bozulmamış konumdaki yapının geçmişte su üstünde olduğunu düşünürsek Van Gölü'nün uzun yıllar içinde 15-20 metre yükseldiği sonucuna ulaşabiliriz.

        9

        Aynı derinliklerde ilerlediğimizde yine hiç bozulmamış bir duvar kaydı aldık. Muhtemelen büyük bölümü toprak altında kalan duvarın üzerinde ise amfora parçaları gözlemledik. 2 günlük dalışlarımıza dalışsever arkadaşımız Mete Ergun da dron kaydı alarak destek sağladı.

        10

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan da dalışlarımıza eşlik etti. Gölde buz tutma oranı düşük olsa da kıyısal alanda buz altından birkaç görüntü almayı başardık. Van Gölü'nün sırlarını aralamaya devam edeceğiz."

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        #van gölü
        #van gölü kalıntıları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf