        Van haberleri: Sınıfta rahatsızlanan çocuk hastanede öldü | SON DAKİKA HABER

        Sınıfta rahatsızlanan çocuk hastanede öldü!

        Trabzon'un Of ilçesinde, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Baran Yazgan, sınıfta aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Van'a götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:30
        Sınıfta rahatsızlanan çocuk hastanede öldü!
        Trabzon'da alınan bilgiye göre, Of ilçesindeki Pınaraltı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan (13), dün sabah okuldaki sınıfında rahatsızlandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi.

        GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.

        "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN" MESAJI

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

