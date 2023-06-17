Bahçesaray'da yayla kavgası: 4 yaralı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yaylada hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Bahçesaray ilçesinin kırsal Altındere ve Cevizlibelen mahalleleri arasındaki yaylada çıktı. Hayvan otlatma meselesi yüzünden iki mahallenin çobanları arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mahallelilerin de dahil olduğu kavga, büyüdü. Taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2´si Bahçesaray ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 yaralıdan biri askeri helikopterle, diğeri ise Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle Van'a sevk edildi.
Jandarma olayın yaşandığı kırsal mahallelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Bahçesaray Gülay KUYUCU
2023-06-17 14:52:59
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