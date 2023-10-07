Tarihi kalenin zirvesinde zumba ve yoga yapıp, meme kanseri farkındalığı için pembe balon uçurdular VAN'da,'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında 2 bin 700 yıllık Ayanis Kalesi'ne zirve yürüyüşü yapan kadınlar, zumba, pilates ve yoga yaptı. 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazan afişle de meme kanserinin önemine dikkat çeken kadınlar, ellerindeki pembe balonları da uçurdu.

VAN'da,'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında 2 bin 700 yıllık Ayanis Kalesi'ne zirve yürüyüşü yapan kadınlar, zumba, pilates ve yoga yaptı. 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazan afişle de meme kanserinin önemine dikkat çeken kadınlar, ellerindeki pembe balonları da uçurdu.

İpekyolu Belediyesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında Tuşba ilçesindeki, Urartu Medeniyeti'nin önemli yapılarından biri olan Van Gölü manzaralı 2 bin 700 yıllık Ayanis Kalesi'ne zirve yürüyüşü yaptı. Belediye bünyesindeki spor merkezlerine giden bir grup kadın, eğitmenleriyle kalenin zirvesinde zumba, pilates ve yoga yaptı. Kadınlar, 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazan afişle de meme kanserinin önemine dikkat çekip, ellerindeki pembe balonları uçurdu. İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda meme kanserine dikkat çekmek için etkinliği düzenlediklerini belirtti. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay ise Ayanis Kalesi'nin zirvesinde hem spor etkinliği yaptıklarını hem de Van'ın güzelliklerini keşfettiklerini söyledi. Sporcular ise Ayanis Kalesi'nin zirvesinde spor yapıp unutulmaz bir gün yaşadıklarını dile getirdi.