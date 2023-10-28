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        Van'da ambulans helikopter, hamile kadın için havalandı

        VAN'ınBahçesaray ilçesinde, doğum sancısı tutan kadın, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:45
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        Van'da ambulans helikopter, hamile kadın için havalandı
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        VAN'ınBahçesaray ilçesinde, doğum sancısı tutan kadın, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı. 

        Bahçesaray ilçesinde oturan 38 haftalık hamile kadın, doğum sancılarının başlamasıyla yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının burada yapılan muayenesinde doğumunun yaklaştığı tespit edildi. Buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk kararı alınan kadın için Van'dan ambulans helikopter havalandı. Bahçesaray'dan kadını alan ambulans helikopter, Van'daki hastaneye ulaştırdı.

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