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        Yangında 3 bin 500 bağ ot kül oldu, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

        VAN'ınBaşkaleilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 bağ ot kül oldu, ahır ve samanlık da kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:35
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        Yangında 3 bin 500 bağ ot kül oldu, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
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        VAN'ınBaşkaleilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 bağ ot kül oldu, ahır ve samanlık da kullanılamaz hale geldi.

        Başkale ilçesi Örenkale Mahallesi Hasanabat mezrasında Tahir Polat'ın hayvanları için biriktirdiği ot balyaları, saat 03.00 sıralarında alev aldı. Büyüyen yangın, ahır ile samanlığa da sıçradı. İhbarla bölgeye Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, gönderildi. Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması ile söndürüldü. 3 bin 500 bağ ot kül olurken, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Tahir Polat, "Ot balyalarını hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacı için toplamıştık. Çok mağdur oldum. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkilerden Allah razı olsun, söndürmek için geldiler. Çok şükür kimsede bir şey yok. Maddi zararım var. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

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