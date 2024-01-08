Vanlı şampiyon, 2 bin 400 rakımda hedefine ulaşmak için hazırlanıyor DÜNYACA ünlü boksör adaşı Muhammed Ali'den etkilenerek başladığı kick boksta Van'da şampiyon olan Muhammed Bekir Uyumaz (11), antrenmanlarını, Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van'ın Başkale ilçesinde sürdürüyor. Uyumaz, nisanda Muş'ta düzenlenecek olan 'Türkiye Kick Boks Yarışması'nda 'Türkiye şampiyonu' olmayı hedefliyor.

DÜNYACA ünlü boksör adaşı Muhammed Ali'den etkilenerek başladığı kick boksta Van'da şampiyon olan Muhammed Bekir Uyumaz (11), antrenmanlarını, Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van'ın Başkale ilçesinde sürdürüyor. Uyumaz, nisanda Muş'ta düzenlenecek olan 'Türkiye Kick Boks Yarışması'nda 'Türkiye şampiyonu' olmayı hedefliyor.

Başkale ilçesinde, boksör Muhammed Ali'den etkilenip, henüz 6 yaşında boksla tanışan Muhammed Bekir Uyumaz, Van'daki müsabakalarda gösterdiği başarının ardından, Muş'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ringe çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen 2 bin 400 rakımda şampiyonaya hazırlanan Uyumaz, Muhammed Ali gibi, dünya şampiyonlukları için ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Türkiye şampiyonu olarak Van'a dönmeyi hedefleyen Uyumaz, müsabakalar öncesi Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar yönetiminde haftada iki kez de Van merkezdeki spor salonuna gidip antrenman yapıyor.

'İDOLÜM MUHAMMED ALİ'

Uyumaz, "Başkale'de yaşıyorum. Van'da şampiyon oldum. Türkiye Şampiyonası'na hak kazandım. Benim en büyük idolüm Muhammed Ali. Yüksek rakımda Türkiye şampiyonu olmak için çalışıyorum. Karda koşu, spor ve gölge boksu gibi antrenmanlar yapıyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğundan sonra Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

Muhammed Bekir'in en büyük destekçisi olan ve Başkale'de esnaflık yapan babası Samet Uyumaz ise "Oğlum, Başkale'de zorlu kış şartlarında antrenmanlarını yapıyor. Van'da şampiyon oldu. Türkiye Şampiyonası için şu an sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah Türkiye Şampiyonu olacağız. Oğlumun büyük bir sporcu olarak dünyada ülkemizi temsil etmesini çok istiyoruz. Bekir 5 yıldır sporla uğraşıyor. Bütün çocuklar mutlaka spor ya da sanatla uğraşmalı" dedi.