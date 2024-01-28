Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı (2)

KARKÜTLELERİ KAMYONLARLA İLÇE DIŞINA TAŞINDI

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 303 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için karla mücadele çalışmaları sürerken, Başkale ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki ara yolları açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar yığınları, kamyonlara yüklenip ilçe dışına taşınıyor. Çalışmalar 4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personel ile yürütülüyor.