Küçükbaş sürüsünün karda zorlu yolculuğu VAN'da, 2,5 kilometre mesafedeki ağılda bulunan küçükbaşlar, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yemi bitince çoban ve sürü sahipleri tarafından Çatbayır Mahallesi'ne getirildi.

VAN'da, 2,5 kilometre mesafedeki ağılda bulunan küçükbaşlar, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yemi bitince çoban ve sürü sahipleri tarafından Çatbayır Mahallesi'ne getirildi.

Bahçesaray'da yaz aylarında yaylalarda otlatılan küçükbaş sürüsü, kar yağışı ile Çatbayır Mahallesi'ne getiriliyor. Mahalleye 2,5 kilometre uzaklıktaki ağılda bırakılan koyun ve keçi sürüsünün yem ile otu bitince çoban, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahalle halkı, sürüyü çobanla getirmek için yola çıktı. kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan bölgede, 3 saatlik yolculuğun ardından sürüÇatbayır Mahallesi'ne getirildi. Hayvanlar burada yemlenerek ağıla götürüldü.