Van'da kar yağışı etkili oldu
VAN'dakar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
VAN'dakar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji'nin kar uyarısı sonrası Van'da yağış etkili oldu. Yağışla her yer beyaza bürünürken, kent merkezinde dolaşan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşırken; Van Valiliği´nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.
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