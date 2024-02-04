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        Van'da kar yağışı etkili oldu

        VAN'dakar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:50
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        Van'da kar yağışı etkili oldu
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        VAN'dakar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

        Meteoroloji'nin kar uyarısı sonrası Van'da yağış etkili oldu. Yağışla her yer beyaza bürünürken, kent merkezinde dolaşan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşırken; Van Valiliği´nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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