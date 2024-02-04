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        Van'da 42 kişinin çığda hayatını kaybettiği yolda alınan önlemler hayat kurtarıyor

        MESUT VAROL - Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, yağışın ya da riskin olduğu değerlendirilen günlerde trafiğe kapatılıyor, çevredeki yerleşim yerlerine uyarı mesajları gönderilerek can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:21
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        Van'da 42 kişinin çığda hayatını kaybettiği yolda alınan önlemler hayat kurtarıyor
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        MESUT VAROL - Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, yağışın ya da riskin olduğu değerlendirilen günlerde trafiğe kapatılıyor, çevredeki yerleşim yerlerine uyarı mesajları gönderilerek can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve her yıl kış mevsiminde sürücüleri endişelendiren Van-Bahçesaray kara yolunda 4 yıl önce düşen iki çığ, büyük acıların yaşanmasına neden oldu.

        Van'dan Bahçesaray'a yolcu taşıyan minibüs ile aynı bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, 4 Şubat 2020'de 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında düşen çığın altında kaldı. 8 kişinin yaşamını yitirdiği çığda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 5 Şubat'ta ikinci çığ düştü, 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 itfaiye personeli ve yardıma giden 12 kişi hayatını kaybetti.

        Yolda 4 yıl önce yaşanan acıların tekrarlanmaması için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) üst düzeyde önlemler alıyor.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 7 kurumdan 16 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, bölgedeki riskli alanlarda ölçümler yaparak çığ tehlikesi bulunan yerleri belirliyor.

        Çığ riski olduğu değerlendirilen günlerde bölgedeki yerleşim yerlerinin muhtarlarına uyarı mesajı gönderen AFAD, durumu Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve jandarmaya ekiplerine bildirerek yolun geçişlere kapatılmasını sağlıyor.

        Çevredeki mahallelerin muhtarları da telefonlarına gelen "çığ riski" mesajından sonra sorumlu oldukları yerleşim yerlerindeki vatandaşları ve sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray yolu kapalı tutulduğunda ulaşımın Bitlis Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlandığı ilçede, durumu ağır olan hastalar da Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin helikopterleriyle hastanelere ulaştırılıyor.

        - "Bu yıl 17 çığ oluştu"

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, çığ riski olan bölgede önlemleri sıklaştırdıklarını söyledi.

        Çığ patikalarını belirledikleri haritalar yayınladıklarını anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Amacımız bu yolları kullananların nerede çığ patikaları olduğunu bilmeleri. O patikalardan geçerken en azından bilgi sahibi oluyorlar. Meteorolojiden aldığımız verileri Afet Yönetim Merkezinde muhtarlarımıza gönderiyoruz. Mesajla bölgede yağıştan dolayı çığ riski olduğunu belirtiyoruz. Bu konuda vatandaşları uyarmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Muhtarlarımız da mahallelerinde vatandaşları uyarıyor. Çığ Belirleme ve İzleme Ekibi oluşturduk. Bunlar da kar yağışından sonra bölgede testler yapıyorlar. Herhangi bir çığ tehlikesi olup olmadığını tespit ediyorlar. Geçen yıl Bahçesaray yolunda 80'in üzerinde çığ meydana geldi. Bu yıl şu ana kadar 17 çığ oluştu. Aldığımız tedbirlerle herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet verilmedi."

        - "Ev ev dolaşıp bilgilendiriyoruz"

        Bahçesaray yolunda bulunan Yukarı Narlıca Mahallesi Muhtarı Sadi Kaplan da 2020'deki çığ felaketinin mahallenin yakınında meydana geldiğini belirtti.

        Çok üzücü bir afet yaşadıklarını dile getiren Kaplan, "Köylüler olarak herkes yardıma koştu. Evlerde kimse kalmadı. Herkes kar altındakileri çıkarmak için gitti. Allah bir daha yaşatmasın. O günden bu yana önlemler alınıyor. Hava yağışlı olduğunda yol kapatılıyor, araç geçişlerine izin verilmiyor. AFAD'tan devamlı bize uyarı mesajı geliyor. Biz de köylülerimizi bu konuda uyarıyoruz, herkes önlemini alıyor. Cami çıkışında söylüyoruz. Bazen de ev ev dolaşıp milleti bilgilendiriyoruz. Hava şartları kötü olduğunda taşımalı eğitime ara veriyoruz." diye konuştu.

        Servis sürücüsü Sami Kaya da "2020 bizim için acı dolu bir yıl oldu. Çığda görev aldık. Birinci çığda insanları kurtarırken ikinci çığ düştü. Ellerimizle kar altındakileri çıkardık. Her şeyi göze aldık. O günleri unutmak mümkün değil. Allah bir daha yaşatmasın. O günden bu yana kar yağışı olduğunda yola çıkmıyoruz, bu konuda uyarı alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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