Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Çığda hayat kurtaran ekiplerin yetiştirildiği Van eğitim merkezi haline geldi

        NEVZAT UMUT UZEL/ALİ ÇELİK - Birçok ilden gelen personele çığda arama kurtarma eğitimlerinin verildiği Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim merkezi haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çığda hayat kurtaran ekiplerin yetiştirildiği Van eğitim merkezi haline geldi

        NEVZAT UMUT UZEL/ALİ ÇELİK - Birçok ilden gelen personele çığda arama kurtarma eğitimlerinin verildiği Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim merkezi haline geldi.

        Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte, benzer acıların yaşanmaması için çalışma yürütülüyor.

        AFAD bünyesinde oluşturulan Çığda Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'nde farklı iller ve kentte görev yapan başta AFAD olmak üzere jandarma, polis, UMKE, güvenlik korucusu ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine eğitim veriliyor.

        Merkezde teorik bilgilerin ardından Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne getirilen ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, çığda arama kurtarma, sondalama ve arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendiriliyor.

        Kar altında kalan canlıları tespit eden "yaşam sinyali cihazı" ve diğer teknolojik ekipmanların doğru kullanımını da öğrenen ekipler, bölgelerinde çığ meydana gelmesi halinde hayat kurtaracak.

        2021'den bu yana yürütülen çalışmalarda 4 bin personele çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

        - "Çalışmalarımızla eğitim üssü haline geldik"

        AFAD Çığda Arama Kurtarma Eğitmeni Yusuf Taşeler, AA muhabirine, yoğun kar alan Van ve çevresinde çığ riskinin yüksek olduğunu söyledi.

        Her yıl kar yağdıktan sonra eğitimlere başladıklarını belirten Taşeler, "Çığa müdahalenin nasıl olacağı, ne tür durumlardan kurtarma operasyonu gerçekleştirileceği ve çığ meydana geldikten sonra nelerin yapılması gerektiği hakkında personele eğitim veriyoruz. Şu ana kadar 4 bin personele çığda arama kurtarma eğitimi verdik. Ülkenin dört bir yanındaki personellerimize eğitim verip olası çığ görevine hazır hale getiriyoruz." dedi.

        Van'ın çığda arama kurtarma eğitim üssü haline geldiğini dile getiren Taşeler, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda AFAD olarak çığda arama kurtarma eğitimlerine ev sahipliği yapıyoruz. Çalışmalarımızla eğitim üssü haline geldik. Eğitimleri profesyonel eğitmenler tarafından gerçekleştiriyoruz. Amacımız ekiplerin çok iyi bir durumda olması, çok iyi bir eğitime sahip olması ve görev esnasında gerekli olan her türlü bilgi ve donanıma sahip olmalarıdır."

        - "6 günlük zorlu bir eğitimdi"

        Çığda arama kurtarma eğitimi almak için Iğdır'dan gelen AFAD personeli Hülya Dayan ise "6 günlük zorlu bir eğitimdi. Bir kadın olarak bu mücadelede olmak çok güzel ve gurur verici. Van AFAD'da eğitim almak çok kıymetli. Iğdır'ın çığ riski yok ama il dışında bir çığ afetinde destek olabilmek için de eğitim alıyoruz." diye konuştu.

        Bitlis'ten gelen arama kurtarma teknisyeni Fırat Erat da "Burada hocalarımızla beraber kış kampçılığı eğitimini ve aynı zamanda asli görevimiz olan çığda arama kurtarma eğitimini almaktayız. Eğitim çok güzel geçiyor. Hava şartlarından dolayı zorlanıyoruz fakat bir arama kurtarma teknisyeni için hiçbir şekilde hava şartları veya koşullar zor olmuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"

        Benzer Haberler

        Van'da ekiplerin zorlu karla mücadele çalışması
        Van'da ekiplerin zorlu karla mücadele çalışması
        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da ev yangını
        Van'da ev yangını
        Van'da kardan dolayı kapanan 390 yoldan 230'u açıldı
        Van'da kardan dolayı kapanan 390 yoldan 230'u açıldı
        Türkiye-İran sınır hattında karla mücadele çalışması
        Türkiye-İran sınır hattında karla mücadele çalışması
        Van'da esnaf ve vatandaşlardan "altyapı ve temizlik" tepkisi
        Van'da esnaf ve vatandaşlardan "altyapı ve temizlik" tepkisi