Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Muş

        Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Kardan dolayı 57 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını kaydetti.

        - Hakkari

        Kentte dünden bu yana etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde 62 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Derecik ilçesinde de yüksek kesimlerde ve dağların zirvelerinde kar ve sis etkili oldu.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışı nedeniyle 50 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde

        Benzer Haberler

        Van'da ev yangını
        Van'da ev yangını
        Van'da kardan dolayı kapanan 390 yoldan 230'u açıldı
        Van'da kardan dolayı kapanan 390 yoldan 230'u açıldı
        Türkiye-İran sınır hattında karla mücadele çalışması
        Türkiye-İran sınır hattında karla mücadele çalışması
        Van'da esnaf ve vatandaşlardan "altyapı ve temizlik" tepkisi
        Van'da esnaf ve vatandaşlardan "altyapı ve temizlik" tepkisi
        Van'da kardan kapanan 292 yerleşim yerinin yolu açıldı
        Van'da kardan kapanan 292 yerleşim yerinin yolu açıldı
        Tuşba'da tır kazasında uzun araç kuyruğu oluştu
        Tuşba'da tır kazasında uzun araç kuyruğu oluştu