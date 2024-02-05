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        Van'da mendereslerin kış güzelliği

        VAN, kar yağışı ile beyaza bürünürken, Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesindeki menderesler fotoğraflık manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:20
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        Van'da mendereslerin kış güzelliği
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        VAN, kar yağışı ile beyaza bürünürken, Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesindeki menderesler fotoğraflık manzaralar oluşturdu.

        Yüzölçümü bakımından ülkenin en büyük ilçelerinden olan Gürpınar, hayvancılığın da önemli merkezlerinden biri konumunda. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Gürpınar, doğal güzellikleriyle ilgili odağı oluyor. Yaz aylarında bölgeye hayat veren ve kilometrelerce uzanan menderesler, kış mevsiminde ise kıvrılarak güzel görüntüler oluşturuyor. Karla kaplı bölgede kıvrılan medreseler, havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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