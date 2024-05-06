Van'da 1 haftada 253 şüpheli gözaltına alındı, 33 kişi tutuklandı

VAN'da geçen hafta yapılan çalışmalarda 94 kilo külçe altın, tabanca, kaçak sigara ve elektronik sigara, sahte pasaport ile kaçak avlanmış 'İnci kefali' ele geçirildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapanların da aralarında olduğu toplam 253 kişi gözaltına alındı, 33 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılara yönelik yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin düzenlediği ilk operasyonda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 30 mermi, 690 paket kaçak sigara, 500 kilogram kaçak 'İnci kefali' ele geçirdi. Operasyonlarda aralarında çeşitli suçlardan arananların da olduğu 211 kişi gözaltına alınırken, 29'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İl genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapanlara yönelik operasyonda ise 8 organizatör gözaltına alındı ve 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.