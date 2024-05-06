Fatih Erbakan: İnşallah 2028'de iktidara yürüyeceğiz

VAN'a gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin 7 bölgesinin 63 belediye başkanlığını kazandıklarını belirterek, "Önce 63 belediyemizde adil düzeni, ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. Milli Görüş hizmetlerini yeniden milletimizle buluşturacağız ve belediye hizmetlerimizle inşallah 2028’de iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerinde bulunan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hakkari'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Van'a geldi. İlk olarak Gürpınar ilçesini ziyaret eden Erbakan, ardından da Gevaş ilçesinde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Erbakan, oy oranlarının bugünün şartları içerisinde özellikle bölge şartları içerisinde büyük başarıya işaret ettiğini belirterek, "Bir tarafta devletin bütün gücünü ve imkanlarını arkasına almış bir parti, diğer taraftan birtakım başka güçleri arkasına almış bir diğer parti, böyle bir ortamda imkansızlıklara rağmen hazine yardımı alınmamasına rağmen medya gücü olmamasına rağmen, hatta ve hatta bırakın medya gücünü, medyanın özel talimatla gerçekleştirdiği ambargolar olmasına rağmen Milli Görüş, Van'da yeniden filizlenmiştir. Bu oy oranlarını çok önemli görüyoruz. 2028 seçimleri için Van'da çok önemli bir temel atıldı. Çok önemli bir tohum atıldı. İnşallah önümüzdeki seçimlerde önümüzdeki yıllarda Van'da milli görüşü yeniden şahlanışına şahitlik edeceğiz ve milli görüşü yeniden refah partimizi o eski günlerine Van'da, Gevaş’ta ve bu bölgede yeniden inşallah kavuşturacağız" diye konuştu.

‘BU MİLLET VEFA SAHİBİ BİR MİLLET’ Bu başarılarında 2 faktörün rol oynadığını bunlardan birinin teşkilatın gayretleri olduğunu ifade eden Erbakan, "Pek çok adayımızın 40 günlük çok kısa bir çalışma süresi olmasına rağmen bu büyük sonucu elde ettiler. Bu bakımdan bütün isimsiz kahramanlara, değerli belediye başkan adaylarımıza, kıymetli il başkanımıza ve Gevaş ilçe başkanımıza, Gürpınar ilçe başkanımıza, tüm Van teşkilatımıza bir kez daha teşekkürler ediyorum. Hanım kollarımıza da gençlik kollarımıza da ayrıca teşekkürler ediyorum. Bu başarının sebeplerinden bir de milletimizin milli görüşe olan teveccühü. Milletimiz neden milli görüşe teveccüh gösteriyor. Çünkü milli görüş tarihinde yapılan hizmetleri bu millet çok iyi hatırlıyor da onun için ve bu millet vefa sahibi bir millet. O nedenle de bu vefasını bu seçimlerde bütün bu zorluklara rağmen bu oyları Yeniden Refah Partimize vererek gösterdi" ifadelerini kullandı.