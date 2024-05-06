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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylem yaptı

        Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi'nden çıkarılan işçiler eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:58
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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylem yaptı
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        Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi'nden çıkarılan işçiler eylem yaptı.

        Van Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçi, sendika omuz omuza" ve "Davamız ekmek davasıdır" yazılı dövizler taşıdı.

        İşçiler adına basın açıklaması yapan Hak-İş Sendikası İl Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi'nin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ de çok sayıda personelin işten çıkarıldığını söyledi.

        Akdeniz, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'den 400'den fazla işçinin çıkarıldığını belirterek, "İş akdinin feshedilmesini gerektiren bir suç unsuru olmadan sözde gerekçelerle ve keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Halen çalışan arkadaşlarımız tedirginlik içerisindedir. Her gün işten çıkarılma endişesiyle karşı karşıyalar." dedi.

        İşin gerektirdiği hiçbir riskten çekinmeden gece gündüz fedakarca çalışarak, zor koşullarda aileleriyle hayatta kalmaya çalışan insanların işten çıkarılmayı hak etmediğini dile getiren Akdeniz, şunları kaydetti:

        "Bu insanlar işten çıkarılmayı gerektirecek, aileleriyle cezalandırılmayı hak edecek ne yaptı? Sizden kamuoyunu tatmin edecek bir cevap bekliyoruz. Belediyenin ekonomik durumu, işçinin iş akdini fesih için gerekçe gösterilemez. Sizler belediye çalışanlarına, gece başını yastığa koyduğunda 'yarın ne olacağım' diye düşünmeyecek, endişeden uzak, huzurlu bir iş ortamı sağlamak zorundasınız. Van halkı sizden hizmet bekliyor, ancak seçimden bugüne ortada bir şey yok. Sadece işçi kıyımı var. Hiçbir gerekçe, çalışanların ekmeğiyle oynamayı meşrulaştırmaz. Herkes biliyor ki yeni işe alımlar için sözde gerekçelerle zemin hazırlanmaktadır. Asıl amaç mevcut işçi arkadaşların iş akitlerini feshedip yerine kendi partililerini almaktır. Başka bir deyişle DEM Partilileri işe almak için yer açılmaktadır. Yaptığınız adaletsizliktir, zulümdür, kıyımdır. İş barışını dinamitlemektir. Belediye başkanlarını, işten çıkarılan arkadaşlarımızı işe geri alarak adaleti ve iş barışını yeniden tesis etmeye davet ediyoruz. Üyelerimize yapılan haksızlığa sessiz kalmayacak, her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz."

        Basın açıklamasının ardından işçiler, sloganlar atarak İpekyolu Belediyesi önüne kadar yürüdü.

        İşçiler, burada çadır kurarak beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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