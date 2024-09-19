Van'daki evlat eylemine katılan anne: PKK bir oğlumu kaçırdı, birini infaz etti

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 89'uncu haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden katılan Necibe Çifçi, oğlu Rojhat'ın 2015 yılında dağa kaçırıldığını, onu kurtarmaya çalışan 4 çocuk babası diğer oğlu Sami'nin ise 2017'de PKK'lılar tarafından eli kolu bağlanarak infaz edildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 89'uncu haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, ‘Kahrolsun PKK’, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Eyleme, 2015 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Rojhat için katılan Necibe Çifçi, "Ben iki evladım için bu eyleme katılıyorum. 2015 yılında oğlum Rojhat’ı kaçırdılar. Diğer kardeşi onu kurtarmaya gittiği için bir gece bir grup PKK'lı gelip bizim evin etrafını sardı. Oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler ve elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Benim oğlum 4 çocuk babasıydı. Allah bu zulmü kabul etmesin. Bir oğlum 2015’te dağa kaçırıldı, diğer oğlum da 2017'de infaz edildi. Dağdaki oğluma sesleniyorum. 'Gel teslim ol. Senin kardeşini şehit ettiler. Seni alıp götürdüler ve mağaralarda mahkum etmişler. Ölmüş müsün, kalmış mısın, onu da bilmiyoruz. Senin kardeşin mezarda, sen de dağda mahkumsun. 4 çocuğu benim boynuma bıraktılar. Geri dön oğlum. Seni bekliyoruz" dedi.