Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki evlat eylemine katılan anne: PKK bir oğlumu kaçırdı, birini infaz etti

        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 89'uncu haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki evlat eylemine katılan anne: PKK bir oğlumu kaçırdı, birini infaz etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 89'uncu haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden katılan Necibe Çifçi, oğlu Rojhat'ın 2015 yılında dağa kaçırıldığını, onu kurtarmaya çalışan 4 çocuk babası diğer oğlu Sami'nin ise 2017'de PKK'lılar tarafından eli kolu bağlanarak infaz edildiğini söyledi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 89'uncu haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, ‘Kahrolsun PKK’, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

        Eyleme, 2015 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Rojhat için katılan Necibe Çifçi, "Ben iki evladım için bu eyleme katılıyorum. 2015 yılında oğlum Rojhat’ı kaçırdılar. Diğer kardeşi onu kurtarmaya gittiği için bir gece bir grup PKK'lı gelip bizim evin etrafını sardı. Oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler ve elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Benim oğlum 4 çocuk babasıydı. Allah bu zulmü kabul etmesin. Bir oğlum 2015’te dağa kaçırıldı, diğer oğlum da 2017'de infaz edildi. Dağdaki oğluma sesleniyorum. 'Gel teslim ol. Senin kardeşini şehit ettiler. Seni alıp götürdüler ve mağaralarda mahkum etmişler. Ölmüş müsün, kalmış mısın, onu da bilmiyoruz. Senin kardeşin mezarda, sen de dağda mahkumsun. 4 çocuğu benim boynuma bıraktılar. Geri dön oğlum. Seni bekliyoruz" dedi.

        Eyleme 2013 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kaçırılan kardeşi Rahim için katılan Sıddık Çiftçi ise "Kardeşim engelliydi, onu kaçırdılar. Kardeşim için Diyarbakır, Hakkari'den sonra Van'a gelip evlat eylemine katıldım. Artık anneler ağlamasın. Dağdaki bütün çocuklarımızın gelip ailelerine kavuşmalarını istiyoruz" diye konuştu.

        Eyleme katılan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Hunare Avcı da oğlu Servet'in 10 yıl önce kaçırıldığını, o günden bu yana haber alamadığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        En değerli derbi!
        En değerli derbi!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Van Valisi Balcı'dan Gaziler Günü mesajı
        Van Valisi Balcı'dan Gaziler Günü mesajı
        Osmanlı döneminden değirmeni, emekli öğretmen işletiyor
        Osmanlı döneminden değirmeni, emekli öğretmen işletiyor
        Van BB Başkanı Zeydan, doğa harikası Dilkaya Deltasında kano ile kürek çekt...
        Van BB Başkanı Zeydan, doğa harikası Dilkaya Deltasında kano ile kürek çekt...
        Motosikletiyle gittiği ücra mahallede çocuklara tatlı ikram ediyor
        Motosikletiyle gittiği ücra mahallede çocuklara tatlı ikram ediyor
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Van'da partililerle buluştu
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Van'da partililerle buluştu
        Ayağı harç karma makinesine sıkıştı
        Ayağı harç karma makinesine sıkıştı