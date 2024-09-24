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        Van'da piyasa değeri 66 milyon TL olan 22 adet külçe altın ele geçirildi

        VAN'datakip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:45
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        Van'da piyasa değeri 66 milyon TL olan 22 adet külçe altın ele geçirildi
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        VAN'datakip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.

        Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı. Takibe alınan hafif ticari araç, dün İpekyolu ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada piyasa değeri 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirdi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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