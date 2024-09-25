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        Kuaförde taş plaklı nostalji

        VAN'da 37 yıldır kuaförlük yapan Mesut Eren (50), Türk müzik tarihinde önemli bir yeri olan taş plak ile iş yerinde müzikseverlerin geçmişe olan bağını canlı tutuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:50
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        Kuaförde taş plaklı nostalji
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        VAN'da 37 yıldır kuaförlük yapan Mesut Eren (50), Türk müzik tarihinde önemli bir yeri olan taş plak ile iş yerinde müzikseverlerin geçmişe olan bağını canlı tutuyor. Eren, hem babasını hatırasını yaşatmak istediğini hem de nostaljiyi sevdiği için iş yerinde taş plaktan müzik çaldırdığını, müşterilerinin de zevkle dinlediklerini söyledi.

        İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kuaför ve saç tasarım dükkanı bulunan 3 çocuk babası Mesut Eren, unutulmaya yüz tutmuş taş plaklardan çalınan müziklerle müşterilerini geçmiş yolculuğa çıkarıyor. Gelişen ve değişen teknolojik gelişmelere rağmen müzikseverlerin geçmişe olan bağını canlı tutmak isteyen Eren, iş yerine tıraş olmaya gelenleri, plaktan çalan müzikle karşılıyor. Özellikle Emel Sayın, Nuri Sesigüzel, Mezeyyen Senar gibi usta sanatçıların şarkılarından oluşan plaklar, ilgi görüyor.

        '35-50 YAŞ GRUBUNDAKİ İNSANLAR TAŞ PLAKLARA İLGİ GÖSTERİYOR'

        Nostaljiyi sevdiği için böyle bir yola başvurduğunu belirten Eren, "Bizim için değerli olan taş plakları burada bulundurmak istedik. Burada çalınan müzikler müşterilerimin de çok hoşuna gidiyor. Çünkü eskiyi hatırlama var, nostaljiyi farklı bir anlama taşıyor. Babam 1968’de bu taş plağı İstanbul'da almış. Onun hatırasını iş yerimde yaşatıyorum. Taş plaklara herkesin ilgisi var. 15 yaşından tutun 60 yaşına kadar insanlar gelip taş plaktan müzik dinliyor. Ama, en çok 35-50 arası insanlar gelip dinliyor. Bu yaş grubundakiler taş plaktan müzik dinlemeyi çok seviyor. Biz bununla çok büyük bir farkındalık yaşattık. Ben aynı zamanda saç tasarım uzmanıyım. Bu plaklar işyerimize ayrı bir değer kattı" dedi.

        'TIRAŞ OLURKEN MÜZİK DİNLİYORUM'

        Müşterilerden Servet Özkan (60) ise tıraş olurken, taş plaktan müzik dinlediğini ifade ederek, "Bu taş plaklar eskileri anıyor. Ben de dinledikçe eski günlerimi hatırlıyorum. Eskilerde ben de bu plaklardan müzik dinlerdim. Eski türkülerin anlamı çok farklı. Eski sanatçı ve eski filmleri halen arıyoruz" diye konuştu.

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