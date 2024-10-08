Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kayıp Rojin'i, deprem bölgesinde görev alan hassas burunlu köpekler de arıyor

        VAN'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 11'inci günde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Rojin'i, deprem bölgesinde görev alan hassas burunlu köpekler de arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 11'inci günde sürüyor. AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

        KARADAN VE HAVADAN ARAMA

        Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 11'inci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, havadan da polis helikopteri ile arama yapılıyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar, jandarmaya ait su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler, Bardakçı Mahallesi ile çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin göl üzerinde ve çevresinde aramaları sürerken, AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpekler ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da çalışmalarda yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat

        Benzer Haberler

        "Spor Van Projesi"nin 2024-2025 dönemi törenle başladı
        "Spor Van Projesi"nin 2024-2025 dönemi törenle başladı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı
        Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 2 şüpheli tut...
        Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 2 şüpheli tut...
        Van'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Van'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 95 şüpheli yakaland...
        Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 95 şüpheli yakaland...
        Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı