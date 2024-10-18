Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)
AKPARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURTARILAMADIVan'da kamyonetin önce aniden yola çıkan köpeğe, ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı kazada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
AKPARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURTARILAMADI
Van'da kamyonetin önce aniden yola çıkan köpeğe, ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı kazada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
6 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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