Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2) AKPARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURTARILAMADIVan'da kamyonetin önce aniden yola çıkan köpeğe, ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı kazada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.10.2024 - 22:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:30 facebook

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