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        Aileleri ikna edilip futbola kazandırılan kadınlardan kurulu Vangücü, başarı için destek istedi

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig'de mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu yıl bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:50
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        Aileleri ikna edilip futbola kazandırılan kadınlardan kurulu Vangücü, başarı için destek istedi
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        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig'de mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu yıl bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Ailelerinin ikna edilip, futbola kazandırılan 15-20 yaş arası genç kızların yer aldığı takım için destek isteyen Teknik Direktör Mecit Tekin, "Van'da kadın futbolu potansiyeli gerçekten çok yüksek ancak destek alamıyoruz, sahiplenme yok. Bir Vanspor'a, erkek takımına verilen destek maalesef kadın takımına verilmiyor" dedi.

        Van'da 5 yıl önce futbola kazandırılan kızların hikayesi, ailelerinin "Futbol erkek işi", "Kızlar futboldan ne anlar" gibi söylemlerde bulunması ile başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 50'ye yakın sporcu, 2'nci Lig'de mücadele ediyor. Geçen yıl mücadele ettiği D grubunda ligi 4'üncü sırada tamamlayan Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu yıl bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Hangi grupta oynayacakları henüz belli olmayan takım, 9 Kasım'da başlayacak olan lig maçları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        '1 YIL ÖNCE ŞAMPİYON OLUP, TAKIMI 2'NCİ LİG'E ÇIKARDIK'

        Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Mecit Tekin, "Futbola kazandırdığımız kızlarımızın birçoğu, ilk yıllarda ailelerinden gizli bir şekilde futbola geliyorlardı. Sonra ailelerini ziyaret edip, ikna ettik. Kulübümüzü kurduğumuz günden bugüne kadar en az 30 sporcumuzu beden eğitimi öğretmenlik ve antrenörlüklerine kazandırdık. 1 yıl önce şampiyon olup, takımı 2'nci Lig'e çıkardık. Çok yetenekli futbolcularımız var. Van'da kadın futbolu potansiyeli gerçekten çok yüksek ancak destek alamıyoruz, sahiplenme yok. Bir Vanspor'a, erkek takımına verilen destek maalesef kadın takımına verilmiyor. Bu da bizi derinden üzüyor. Oysaki destek verilirse, çok daha iyi bir başarı elde edebiliriz. Vanspor'a yılda en az 200 milyonlardan bahsediliyor. Bunu istemiyoruz, Vanspor'a verilen desteğin yüzde 5'inin bizim takıma verilmesini istiyoruz" dedi.

        'SÖZ VERİP, YERİNE GETİRMEYEN İŞ İNSANLARI OLDU'

        Mecit Tekin, "Takımımıza verilecek destekle Süper Lig'de oynayıp, takımları ilimize getireceğiz. Bu anlamda özellikle Sayın Valimize, kurum amirlerimize, belediye başkanlarımıza takıma destek olmalarını çağrısında bulunuyoruz. İş insanlarımızın bize destek olmalarını istiyoruz. Sayın Valimizin daha önce takıma destekler oldu. Büyükşehir Belediye eş başkanları da takıma destek olacaklarını söylediler. Şu an öyle bir durumdayız ki ligden çekilmemiz bile söz konusu. İş insanları takıma destek olursa, bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce bize söz verip de yerine getirmeyen iş insanları oldu. Lütfen kızlarımızın hayalleri ile oynamayın. Eğer bir söz verdiyseniz yerine getirin. Bu yıl 30 takım, ligde mücadele edecek. 6 takım maddi imkansızlıklar nedeniyle lige giremedi. Geçen yıl bize destek veren iş insanları sözlerini tutmadı, kızlarımızın hayalleri ile oynadılar. Onları da takıma destek vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

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