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        Van'da hafif ticari araçta 20 kilo külçe altın ele geçirildi

        VAN'ın Gürpınar ilçesinde takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:06 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:10
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        Van'da hafif ticari araçta 20 kilo külçe altın ele geçirildi
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        VAN'ın Gürpınar ilçesinde takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı. Takibe alınan hafif ticari araç, dün Gürpınar ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 20 kilo külçe altın ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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