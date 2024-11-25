Bakan Yardımcısı Mumcu: Kütüphanelerde kitap sayısı 24,8 milyona ulaştı

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "2024 yılında halk kütüphanelerinde üye sayısı 6,5 milyon kişiye, kullanıcı sayısı 33,5 milyon kişiye, toplam kitap sayısı ise 24,8 milyona erişti. Böylece bu üç alanda da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmış oldu" dedi.

Gezi, inceleme ve açılışlara katılmak üzere Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Gevaş ilçesindeki Gevaş İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Mumcu, bugün Van’ın dört bir yanında bebek, çocuk ve halk kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kütüphaneleri, kitapların saklandığı durağan yapılar olarak görmediklerini anlatan Mumcu, "Günümüzde kütüphanelerimiz, vatandaşlarımızın kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veren, gençlerimizin ve çocuklarımızın hayal dünyalarını destekleyen, bebeklik döneminden itibaren okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan kurumlar haline geldi. Ayrıca yeni nesil kütüphanelerimiz, kültürel kalkınmaya destek olacak faaliyetlere ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede, yeni nesil kütüphaneler mekansal sınırların ötesinde birer yaşam merkezleri haline gelmiştir diyebiliriz" diye konuştu.

‘YENİ KÜTÜPHANELERİMİZİ HİZMETE SUNMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’ Rakamsal verilere baktıklarında bu gelişimi somut bir biçimde gördüklerini belirten Bakan Yardımcısı Mumcu, "Son 5 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanı yaklaşık 400 bin metrekareden 720 bin metrekareye çıkarken, oturma kapasitesi ise 97 binden 137 bine ulaştı. 2024 yılında halk kütüphanelerinde üye sayısı 6,5 milyon kişiye, kullanıcı sayısı 33,5 milyon kişiye, toplam kitap sayısı ise 24,8 milyona erişti. Böylece bu üç alanda da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmış oldu. Ekim 2024 itibarıyla, ülke genelinde 21 bebek kütüphanesi, 19 ihtisas kütüphanesi ve edebiyat müze kütüphanesi, 12 alışveriş merkezi kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi ve 3 havalimanı kütüphanesi faaliyet göstermektedir. Yeni kütüphanelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘VAN’DA BÜYÜK BİR KÜTÜPHANE SEFERBERLİĞİ HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK’ Van'da bakanlıklarına bağlı olarak hizmet veren 1 il halk, 11 ilçe halk, 2 şube kütüphanesi olmak üzere 14 halk kütüphanenin bulunduğunu belirten Mumcu, "Bakanlığımızın ‘Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi’ kapsamında İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve Tuşba İlçe Halk Kütüphanelerimizi 2024 yılının Eylül ayında Van Valiliğimiz ile birlikte hizmete açmıştık. Bugün ise Gevaş, Gürpınar, Bahçesaray ve Çatak İlçe Halk Kütüphanelerimizi, modern bir anlayışla yeniden yapılandırılarak, yeni yerlerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Öte yandan aynı proje kapsamında Çaldıran, Erciş ve Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanelerimizi bugün minik kullanıcılarımızın kullanımına sunuyoruz. Böylece, Sayın Valimiz Ozan Balcı’nın da destekleriyle Van’da büyük bir kütüphane seferberliği hamlesini hayata geçirmiş olduk. Yaklaşık 500 metrekare alana sahip olan bu kütüphanelerimiz, aynı anda onlarca kullanıcıyı ağırlayabilecek şekilde tasarlanmıştır" dedi.

Serbest çalışma alanlarının yanı sıra, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerden sportif faaliyetlere, atölye çalışmalarından söyleşilere, aile seminerlerinden farkındalık eğitimlerine kadar pek çok etkinlikle Van’a değer katmayı ve okuma eyleminin bir yaşam biçimi haline gelmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Mumcu, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphanelerin, Van halkına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van Valisi Ozan Balcı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle yürüyen çok güzel işlerin olduğunu söyledi. Yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları anlatan Vali Balcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Van'da çok güzel yatırımları var. Kültür ve turizm adına çok güzel işler oluyor. Bunlar şehre, Van'a kıymet vermektir. Van inşallah daha güzel yerlerde yer alacak. Bu yatırımların Van’ımıza, ülkemize ve özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.