Müstehcen görüntüleri ele geçirip, şantaj yapan şüphelilere operasyon; 2 tutuklama

VAN ve İzmir’de internet üzerinden iletişime geçtikleri erkekler ve küçük yaştaki kız çocuklarının müstehcen görüntülerini kaydedip, aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde ederek onlara şantaj yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden ulaşılan mağdur erkek şahıslar ile küçük yaşta kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştirdikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarından mağdur şahıslara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdur şahısların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suretiyle onlara şantaj yaptıkları tespit edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Van ve İzmir’de 5 Aralık günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalardaysa 10 cep telefonu, 10 sim kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.