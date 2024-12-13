Evde mahsur kalan Ayaz bebek kurtarıldı

Olay, saat 10.30 sıralarında Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki bir binanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bebeğini uyutup evden çıktığı sırada bir anlık dalgınlık nedeniyle anahtarı unutan anne panikledi. Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açıp Ayaz bebeği kurtardı. Anne, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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