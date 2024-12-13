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        Evde mahsur kalan Ayaz bebek kurtarıldı

        VAN'da annesinin bir anlık dalgınlığı nedeniyle evde kilitli kalan Ayaz İşyar'ı (1), çağırılan itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:20
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        Evde mahsur kalan Ayaz bebek kurtarıldı
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        VAN'da annesinin bir anlık dalgınlığı nedeniyle evde kilitli kalan Ayaz İşyar'ı (1), çağırılan itfaiye ekipleri kurtardı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki bir binanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bebeğini uyutup evden çıktığı sırada bir anlık dalgınlık nedeniyle anahtarı unutan anne panikledi. Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açıp Ayaz bebeği kurtardı. Anne, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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