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        Mezarlıkta 30'dan fazla mezarın taşları tahrip edildi

        VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda 30'dan fazla mezara, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:55
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        Mezarlıkta 30'dan fazla mezarın taşları tahrip edildi
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        VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda 30'dan fazla mezara, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

        Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda dün gece 30'dan fazla mezarın taşları, tahrip edildi. Bugün sabah saatlerinde mezarlığa giden belediye ekipleri, zarar verilen mezarları görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili tutanak tutup mezarları tahrip eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mezar taşlarını onarmak için çalışma başlattı.

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