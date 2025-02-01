Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        'Akdamar Adası'na zarar veren tavşanlara acil çözüm bulunmalı'

        VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'na, önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için bırakılan tavşanların sayıları hızla artıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Akdamar Adası'na zarar veren tavşanlara acil çözüm bulunmalı'
        ABONE OL

        VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'na, önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için bırakılan tavşanların sayıları hızla artıyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Tavşanlar hem adada tarihi yapının altını boşaltıyor, zarar veriyor hem de badem ağaçlarının köklerini yiyerek kurutuyor. Böyle giderse ada, kısa süre sonra çöl gibi olacak. Özellikle tarihi yapıya verdiği zararla birlikte kilisenin bile çökme ihtimali var" dedi.

        Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi, kentin önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce turisti ağırlayan ada, yılın her mevsiminde turistlerin ilgi odağı oluyor. Akdamar Adası'na önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için tavşanlar bırakıldı. Hızlı üremeleriyle bilinen tavşanların sayısı gün geçtikçe arttı. Ada ve kilisenin çevresinde oyuklar açan tavşanlar, ağaç ve bitki örtüsüne zarar verince 2015 yılında yetkililer harekete geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurulan komisyon, popülasyonu artan tavşanların adaya ve tarihi kiliseye zarar vermeye başladığı yönünde fikir birliğine vardı. Ardından adaya, 50 tuzak kafesi yerleştirilip, tavşanları avlaması için de 4 puhu bırakıldı. O dönem toplanan belli sayıdaki tavşanlar başka bir bölgede doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ancak yapılan çalışma kısa sürdü. Adadaki sayıları her geçen gün artan tavşanlar, adanın her tarafına oyuklar açıp tarihi yapılar için risk oluşturmaya devam ediyor.

        Daha önce bilim insanlarının da açıklama yapıp uyarılarda bulunduğu adadaki tavşanlar için bir uyarı da Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel'den geldi. Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi yapının önemli bir turizm noktası olduğunu belirten Dr. Özel, "Bugün Akdamar Adası’ndayız. Akdamar Adası üzerindeki tarihi yapısı ve badem ağaçlarıyla çok meşhur bir yer. Her sene burada yüzbinleri misafir ediyor. Turizm destinasyonu açısında da oldukça önemli bir yer. Fakat uzun süredir adayı tavşanlar tehdit ediyor. Tavşanlar hem adada tarihi yapının altını boşaltıyor, zarar veriyor hem de badem ağaçlarının köklerini yiyerek kurutuyor. Böyle giderse ada kısa süre sonra çöl gibi olacak. Özellikle tarihi yapıya verdiği zararla birlikte kilisenin bile çökme ihtimali var. Akdamar Adası'ndaki tavşanlara mutlaka hızlı bir şekilde çözüm bulunması gerekir" dedi.

        ‘TOPRAK ÖRTÜSÜNE DE ZAAR VERİYOR, EROZYONA NEDEN OLACAK’

        Tavşanların diğer hayvanlar göre doğum oranlarının fazla olduğunu belirten Dr. Özel, "Çünkü tavşanlar adada kontrolsüz bir şekilde artıyor. Yıllık doğum oranları diğer hayvanlara göre çok fazla. Önlem alınmazsa yüz binlerce tavşan adanın tarihiyle birlikte toprak örtüsüne de zarar veriyor. Bu da erozyona neden olacak. Yani ilerde yüz binlerin ziyaret ettiği gelecekte milyonların ziyaret etmesi beklenen Akdamar Adamız kalmayacak. Buradan yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Acilen tavşanlara çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi

        Benzer Haberler

        Van'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Yüksek basınç etkisi Van'daki hava kirliliğini artırıyor
        Yüksek basınç etkisi Van'daki hava kirliliğini artırıyor
        Başkale'de devrilen kamyonda hasar oluştu
        Başkale'de devrilen kamyonda hasar oluştu
        Van'da aşırı soğuklar nedeniyle boruları patlayan su deposu buz tuttu
        Van'da aşırı soğuklar nedeniyle boruları patlayan su deposu buz tuttu
        Van'da seyir halindeki dorsesiz tır yandı
        Van'da seyir halindeki dorsesiz tır yandı
        Şırnak'taki hasta ambulans helikopterle Van'a getirildi
        Şırnak'taki hasta ambulans helikopterle Van'a getirildi