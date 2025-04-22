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        Van'da kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı; 7 ölü, 12 yaralı (3)

        ÖLÜSAYISI 7'YE YÜKSELDİVan'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:56 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:00
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        Van'da kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı; 7 ölü, 12 yaralı (3)
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        ÖLÜSAYISI 7’YE YÜKSELDİ

        Van'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 7’e yükselirken, yaralanan 12 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        ACI TESADÜF

        Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görev yapan ambulans sürücüsü Şaban Kaya, hasta getirdiği Van'dan Hakkari'ye döndüğü sırada kazanın yanından geçerken ölenlerden birinin kardeşi Selim Kaya olduğunu görünce büyük acı yaşadı. Kaza yerinde bir kenarda oturarak gözyaşı döken Şaban Kaya'yı arkadaşları ve çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kazada ölen ve yaralanan kişilere müdahale edildiği sırada da Kaya bölgeden uzaklaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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