Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 9 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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